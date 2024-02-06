شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية الشوط الثاني | كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - منتخب الأردن ينظر إلى مباراة نصف النهائي بتحدي قوي أمام كوريا الجنوبية في استاد أحمد بن علي.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي (0-0) بين الأردن وكوريا الجنوبية.

يأتي هذا اللقاء في إطار دور النصف نهائي من البطولة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز للتأهل إلى المرحلة النهائية، تُعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة للأردن وكوريا الجنوبية لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب الأردن وكوريا الجنوبية، في الدور الـ نصف نهائي في كأس آسيا 2023، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على استاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأردن وكوريا الجنوبية لحظة بلحظة



Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian حسن العيدروس SSC SPORTS 1 فارس عوض الكأس اكسترا أحمد الطيب أبو ظبي الرياضية عصام عبده القناة الرابعة سالم السالمي

تشكيل منتخب الأردن المتوقع ضد منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى يزيد أبو ليلى خط الدفاع إحسان حداد - عبد الله ناصيب - يزن أبو العرب - محمد أبو هاش خط الوسط محمود المرضي - نزار الرشدان - نور الروابده - موسى التعمري خط الهجوم يزن النعيمات - أنس حماد

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية المتوقع ضد منتخب الأردن في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى كيم سيونغ جو خط الدفاع تاي كيم هوان - سيونغ هيونغ جونغ - مين جاي كيم - كي جي لي خط الوسط كانغ لي - إين بوم هوانغ - يونغ وو بارك - هي تشانغ هوانغ خط الهجوم هيونغ مين سون - غي تسونغ تشو

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.