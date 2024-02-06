نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على راتب حسام حسن مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب حسام حسن من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الساعات القادمة خلفًا لروي فيتوريا المدير الفني السابق الذي تم إقالته موخرا.

سيحصل حسام حسن مليون جنيه شهريًا وباقي الجهاز المعاون سيحصل على 800 الف جنية راتب شهري مع منتخب مصر.

واقترح حسام حسن أن يتولي أحمد الكأس منصب المدرب المساعد لمنتخب مصر بدلا من محمد يوسف الذي اعتذار عن الاستمرار في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.