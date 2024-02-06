نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يوجه الشكر لروي فيتوريا عبر حسابه الرسمي على تويتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد صلاح لاعب منتخب مصر على توجيه الشكر لروي فيتوريا المدير الفني السابق عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر ":"شكرًا على كل شيء اتمني لك الأفضل في المستقبل".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد إقالة روي فيتوريا وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا موقتًا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

