نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش ليس أولهم.. نجوم طاردهم الصليبي مرتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك إصابة مدافعه محمود الونش، بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وذلك بعد فحوصات طبية أجريت له بعد الإصابة في مران القلعة البيضاء.

ووقع الونش ضحية لواحدة من الإصابات الصعبة في كرة القدم للمرة الثانية، عقب تعافيه وعودته من الإصابة ذاتها.

الونش ليس وحده

نجم نادي الزمالك لم يكن وحده ضحية الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، بل ضرب سرطان كرة القدم نجوم عديدة في الدوري المصري نستعرضهم عبر دوت الخليج الرياضي.

أكرم توفيق

نجم الأهلي الشاب كان صاحب واحدة من قصص الإصابة بالرباط الصليبي مرتين، فالإصابة الأولى كانت مع صفوف المنتخب المصري في أمم إفريقيا عام 2021، بينما كانت الاصابة الثانية في مران الأهلي ليغيب شعور عديدة قبل عودته.

محمد محمود

لاعب الأهلي السابق وفيوتشر الحالي كانت إصابة الرباط الصليبي قد بدلت مساره داخل المستديرة، فاللاعب قد تعرض للاصابة في المباراة الثانية مع الاهلي عام منذ قدومه عام 2019 أمام سموحة، ومع عودته عقب 9 أشهر ضربه الصليبي من جديد ليغيب عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

محمود متولي

مدافع الإسماعيلي السابق والأهلي الحالي هو أحد ضحايا الرباط الصليبي، حيث أصيب مرتين عام 2014 مع الإسماعيلي ومرة مع النادي الأهلي عام عام 2020 في مباراته أمام اسوان.

عمرو جمال

وسط تنبأ اتجاه المهاجم الشاب بتقديم مستويات رائعة كان الصليبي رأي اخر ليسقط عمرو جمال على ملعب الاسيوطي عام 2014، ومع تعطل المسيرة الذي انتقل في النهاية لصفوف فاركو طاردته لعنة الاصابة من جديد.