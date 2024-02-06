يلا شوت Jordan بث مباشر مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية (0 - 0) الشوط الثاني "جارية بدون تقطيع" كورة لايف اليوم - كأس أمم آسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت أونلاين اليوم

منافسة كروية آسيوية Jordan ضد South Korea مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مشاهدة بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 6-2-2024، يلا شوت Jordan بث مباشر مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية الشوط الثاني "جارية بدون تقطيع" كورة لايف اليوم - كأس أمم آسيا 2024 في الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم آسيا، والتي ينتظرها العديد من عشاق كرة القدم حول العالم خاصة مشجعي قارة آسيا، أولهم جماهير المنتخب الأردني، فضلًا عن الجمهور المغربي الذي سيتابع المباراة، حيث يقود الفريق الحسين عموتة، ومعظم الدول في الشرق الأوسط، كونه منتخبا يحمل آمال العرب في البطولة القارية التي خرج منها معظم الدول العربية، لتبقى الآمال على "النشامي".

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم، مباراة اليوم بين الأردن وكوريا الجنوبية لا تقبل التجزئة إلى جزئين. يسعى المنتخب الأردني جاهدًا لتحقيق الفوز ومواصلة تاريخه الرائع في هذه البطولة الثانية. يتطلع الفريق أيضًا إلى تعويض خسارته في المباراة السابقة من خلال تحقيق الانتصار اليوم. في لقاء سابق بين الفريقين في دور المجموعات، كانت المباراة حماسية حيث كان المنتخب الأردني متقدمًا 2-1 حتى الوقت البديل، إلا أن مدافعهم يزن العرب قام بتسجيل هدف عكسي منح التعادل لكوريا الجنوبية.

يلا شوت Jordan Live بث مباشر.. مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم - كأس أمم آسيا 2024

وتتسم مباراة اليوم بين الأردن وكوريا الجنوبية بعنصر مهم يتعلق بالمنتخب الكوري، حيث يفتقد الفريق الكوري الجنوبي للمدافع البارز كيم مين جاي، الذي يلعب لصفوف بايرن ميونخ الألماني، بسبب تراكم الإنذارات. هذا الغياب يشكل فرصة إيجابية يسعى المنتخب الأردني للاستفادة منها، نظرًا لدوره الأساسي كمدافع في صفوف المنتخب الكوري. كما يعتزم المنتخب الأردني الاستفادة من حالة الإرهاق التي قد يعاني منها لاعبو كوريا، بعد خوضهم وقتًا إضافيًا مرتين في مراحل الإقصائيات أمام السعودية وثم أستراليا.

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم.. من المقرر أن تُنطلق المباراة بين الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن، وكذلك في المملكة العربية السعودية والعراق، بينما ستكون الخامسة بتوقيت مصر. في هذه المواجهة، يعتمد المدرب عموتة على ثلاثي مميز يتألف من مهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات، الذي سجل هدفين للنشامى وساهم في صناعة هدفين، بالإضافة إلى موسى التعمري، الجناح في صفوف مونبلييه الفرنسي الذي أحرز هدفين، ومحمود مرضي الذي سجل هدفين أيضًا في البطولة حتى الآن.

القنوات الناقلة مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية

القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الأردن وكوريا الجنوبية هي: "SSC1 HD، beIN ASIAN CUP 1، أبوظبي الرياضية الآسيوية Alrabiaa Sport HD". في هذه المواجهة، سيغيب عن النشامى المدافع سالم العجالين والمهاجم على علوان بسبب تراكم الإنذارات. ورغم تلك الغيابات، يعزز منتخب الأردن قوته بفضل خبرة وإصرار المدرب المغربي حسين عموتة. يتطلع الفريق إلى كتابة تاريخ جديد والوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023-2024 المقامة في قطر.

بث مباشر Jordan يلا شوت اليوم.. تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية

بث مباشر Jordan يلا شوت اليوم.. تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية

تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية حراسة المرمى يزيد أبو ليلى خط الدفاع زين العرب عبدالله نصيب محمد أبوحشيش خط الوسط نزار الرشدان إحسان حداد عايد محمود مرضي خط الهجوم يوسف أبو جلبوش موسى التعمري يزن النعيمات

بث مباشر Jordan يلا شوت اليوم.. تشكيل كوريا الجنوبية أمام الأردن

بث مباشر Jordan يلا شوت اليوم.. تشكيل كوريا الجنوبية أمام الأردن

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