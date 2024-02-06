نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يتقدم علي المصري بهدف نظيف بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره المصري بهدف مقابل لاشئ في المباراة المقامة حاليا بينهما بالدور النصف النهائي لبطولة كأس كأس الرابطة

سجل الهدف الأول لطلائع الجيش جودوين شيكا في الدقيقة 15.

تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش

وجاء تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، عمرو موسى، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، التونسي معتز زدام ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، احمد عيد، حسين السيد، حسين فيصل، حسن علي، أمادرو با، صلاح محسن، غيلاس قناوي، ليستويل أمانكونا.

تشكيل طلائع الجيش ضد المصري

وضمت تشكيلة طلائع الجيش كل من: محمد شعبان لحراسة المرمى، أحمد زولا، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد متعب لخط الدفاع، فريد شوقي، عبد الرحمن شيكا، حميد ماو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يسري وحيد ، موسى دياوارا ، كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جودوين.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عماد سيد، محمد حمدي زكي، السيد أبو آمنة، عمر السعيد، محمد دياب، محمد هاني، عمر دقدوق، بول جوليوس.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالنصف النهائي لكأس الرابطة

يواجه الفريق البورسعيدي بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد طلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري وطلائع الجيش عبر شبكات تايم سبورت الناقل الحصري والرسمي لبطولة كأس الرابطة.

عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري وطلائع الجيش

يدير مباراة المصري وطلائع الجيش بالدور النصف النهائي لبطولة كأس الرابطة طاقم التحكيم المكون من عبد العزيز السيد حكمًا للساحة ومعه كل من هاني خيري وأحمد صلاح كمساعدين، بالإضافة إلى مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى الشهدي