نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع عبد الرحمن الدح في الانتقالات الشتوية الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن التعاقد مع عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي الحالي استعدادًا لعودة مباريات الدوري.



وأبرم النادي الإسماعيلي العديد من الصفقات الجديدة خلال الانتقالات الشتوية قبل غلق باب القيد الشتوي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعتبر هذه الصفقة هي اخر صفقات النادي الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية والذي تم غلق باب قيده عصر اليوم.

واصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل منتصف شهر فبراير الجاري.

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 19 فبراير على ستاد الإسماعيلية.