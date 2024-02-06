الأردن وكوريا الجنوبية جارية دون تقطيع (0-0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - الأردن وكوريا الجنوبية دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

انطلق الحين الشوط الثاني من مباراة منتخبي الإدرن وكوريا الجنوبية عقب نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، منافسة آسيوية قوية بين منتخبي Jordan Vs south Korea اليوم الثلاثاء، بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، الأردن وكوريا الجنوبية جارية دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، يتنافس المنتخب الأردني والمنتخب الكوري بغية التأهل إلى النهائي. الملعب يشتعل بالتحديات والآمال، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وخوض تلك المعركة الحاسمة نحو التتويج بلقب البطولة. ترقبوا لحظات الإثارة والتنافس في هذا الصراع الرياضي المثير، يخيم التعادل السلبي على أحداث مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا.

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الأردن وكوريا الجنوبية دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

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مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يواجه المنتخب الأردني الأول نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في دولة قطر حامل اللقب.

ويحتضن ملعب ستاد أحمد بن علي المونديالي المباراة بين الأردن وكوريا الجنوبية اليوم، بهدف اقتناص أول بطاقة الصعود إلى نهائي بطولة كآس آسيا 2023 بقطر.

يذكر أن كان نجح منتخب الأردن في الوصول للدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، سجله اللاعب فاهادات هانونوف عن طريق الخطأ في مرماه.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب كوريا الجنوبية بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب أستراليا، بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، المتأهل من المواجهة الثانية بين منتخبي إيران وقطر حامل لقب النسخة الماضية.

متى موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والأردن، والسابعة بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



حكم مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023، للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن. يعاون كلا من حكم الساحة الإماراتي محمد أحمد يوسف "مساعد أول" وحسن المهري "مساعد ثاني"، ويجلس عمر آل على حكمًا للفيديو.

تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية

واجه منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية من قبل في 6 لقاءات سابقة رسمية وودية، جاء أول لقاء عام 2004 ضمن كأس آسيا، حقق منتخب كوريا الفوز في 3 مباريات، وخيم التعادل على 3 آخرين، ولم حقق المنتخب الأردني أي فوز على منتخب كوريا الجنوبية.

تشكيل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تشكيل منتخب الأردن:-

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب ديارا، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

تشكيل منتخب الأردن وكوريا الجنوبية

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



تشكيل منتخب كوريا الجنوبية:-

حراسة المرمى: هيون وو جو.

خط الدفاع: لي كي جي، بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، كيم يونج جوون.

خط الوسط: سيول يونج وو، كيم تاي هوان، لي كانج إن.

خط الهجوم: هوانج هي تشان، سون هيونج مين، تشو جوي سونج.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا



القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأردن وكوريا الجنوبية عبر عدة قنوات فضائية سعودية وقطرية وإماراتية، وهم كلا من Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقو مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

أسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء بين الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا اليوم، للمعلقين كلا من حسن العيدروس عبر beIN ASIAN CUP 1، وعصام عبده عبر Abu Dhabi Sports Asia 1، وسالم السالمي عبر Al-Rabiaa Iraq، وسمير المعيرفي عبر Alkass EXTRA TWO HD، وفارس عوض عبر SSC1 HD، وأحمد الطيب عبر Alkass EXTRA One HD.

بطاقة تعريف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

1. التأهل للنهائي: المنتخبان يتنافسان بكل قوة للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وذلك بهدف تحقيق اللقب الآسيوي المرموق.

2. أداء المنتخبين: يأتي المنتخب الأردني بعد فوزه الصعب في الدور السابق، في حين يحمل المنتخب الكوري تجربة وقوة تنافسية عالية بعد فوزه على أستراليا.

3. تاريخ المواجهات السابقة: تاريخ الصراع بين الأردن وكوريا الجنوبية يعزز التوتر والتنافس، ويضيف عنصرًا إضافيًا من الإثارة إلى هذه المواجهة.

4. الهجوم والدفاع: سيكون أداء خطوط الهجوم والدفاع حاسمًا في تحديد مصير المباراة، حيث يسعى كل فريق للسيطرة على اللعب وتحقيق تفوق تكتيكي.

5. حكم المباراة: دور الحكم يكون حاسمًا في توجيه مجريات اللعب، وحكم المباراة الإماراتي محمد عبدالله حسن يتولى هذه المهمة.

6. التشكيل المتوقع: يثير التكهن بتشكيل الفريقين توقعات الجماهير ويلعب دورًا كبيرًا في تحديد سياق المباراة.

7. التغطية الإعلامية: يمكن متابعة المباراة عبر قنوات متعددة، ومن بينها Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، SSC1 HD، Al-Rabiaa Iraq، Abu Dhabi Sports Asia 1، وbeIN ASIAN CUP 1.

مع هذه العناصر، تتجلى أهمية وإثارة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، وتترقب الجماهير لحظات حاسمة في مسار البطولة.