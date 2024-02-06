انت الأن تتابع خبر اعتزال أبو جبل .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، التفاصيل الكاملة لما يتم تداوله في الفترة الحالية حول اعتزال أبو جبل كرة القدم بسبب الأهلي.
- وكان النادي الأهلي قد تراجع خلال الأيام الماضية، عن ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل، بعد أن تم الإعلام عن التعاقد مع أثناء تواجده مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة المقامة في ساحل العاجل.
اعتزال أبو جبل
- وأكد زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» أن هناك جمعت بينه وبين أبو جبل، حيث الأخير يفكر جديًا في اعتزال كرة القدم، مشيراً إلي أن اللاعب من حالة نفسية سيئة بسبب الأحداث الأخيرة، وخروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
- وأشار أن أبو جبل يتعرض لي ضغوط شديدة في الفترة الماضية لاسيما في ظل ما يقال عنه بين الجماهير أنه السبب الرئيسي في توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية.