انت الأن تتابع خبر اعتزال أبو جبل .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، التفاصيل الكاملة لما يتم تداوله في الفترة الحالية حول اعتزال أبو جبل كرة القدم بسبب الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد تراجع خلال الأيام الماضية، عن ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل، بعد أن تم الإعلام عن التعاقد مع أثناء تواجده مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة المقامة في ساحل العاجل.

اعتزال أبو جبل