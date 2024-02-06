انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض 2024.. «تشكيلة ضرب نار» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب محبي وعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، التعرف على موعد مباراة الهلال ضد النصر كأس موسم الرياض 2024 والتشكيل المتوقع للفريق، وخلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض 2024.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد النصر، يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر فبراير المقبل، وذلك في التوقيتات التالية:

مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت تونس

مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت إنجلترا.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر

مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي

تشكيلة الهلال ضد النصر

يتساءل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن تشكيلة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض على النحو التالي:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

خط الدفاع: جحفلي، لودي، ياسر الشهراني، خليفة الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز، ميشال ديلجادو، عبد الله الحمدان، مالكوم، سافيتش

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيلة النصر ضد الهلال