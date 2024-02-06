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أحمد جودة - القاهرة - "بعد تعيين حسام حسن".. هل يتولى مهيب عبدالهادي المتحدث الإعلامي لمنتخب مصر؟

"بعد تعيين حسام حسن".. هل يتولى مهيب عبدالهادي المتحدث الإعلامي لمنتخب مصر؟ (أعرف الحقيقة)، تصدر الإعلامي مهيب عبدالهادي محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة واشعل مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول الأخبار عن توليه منصب المتحدث الرسمي باسم المنتخب الوطني المصري.

وجاء ذلك بعدما عقد الاتحاد المصري لكرة القدم رفقه وزير الشباب والرياضة مع حسام حسن، من أجل توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق.

"بعد تعيين حسام حسن".. هل يتولى مهيب عبدالهادي المتحدث الإعلامي لمنتخب مصر؟

حقيقة تعيين مهيب عبدالهادي متحدث إعلامي لمنتخب مصر

خرج الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم برنامج اللعيب المذاع على قناة أم بي سي مصر، وكشف عن حقيقة تعيينه متحدثًا إعلامياً باسم للمنتخب الوطني المصري.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس تويتر سابقًا وقال: "كل ما أثير عن تعييني متحدثا باسم منتخب مصر غير صحيح، كل التوفيق للكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن في مهمتهم الجديدة".

وكان أشار أحمد حسام ميدو عبر حسابه على على مواقع التواصل الإجتماعي إكس تويتر سابقًا، عن تعيين مهيب رسميًا وكتب وقال: "مهيب عبدالهادي متحدثا إعلاميا لمنتخب مصر".

حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

عقدت جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة مع حسام حسن اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، بشأن تولى الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.

حيث حضر عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم الاجتماع رفقه وزير الشباب والرياضة وحسام حسن، في أحد الأماكن الخاصة للحديث عن التفاصيل الخاصة بشأن إعلان تعيينه مدير فني للمنتخب الوطني المصري، وحضر الاجتماع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

اتحاد الكرة يقيل روي فيتوريا مدرب المنتخب

وكان أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني المصري من منصبه، عقب الإخفاق في كأس أمم إفريقيا وخروج المنتخب من دور الـ 16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

"بعد تعيين حسام حسن".. هل يتولى مهيب عبدالهادي المتحدث الإعلامي لمنتخب مصر؟

ويعود تولى فيتوريا القيادة الفنية للمنتخب إلى شهر يوليو 2022، قاد الفراعنة في 18 مباراة من قبل، 8 مباريات ودية، و10 مباريات رسمية، حقق منتخب مصر الفوز في 12 مباراة وحسم التعادل 4 مواجهات، وخسر مواجهتين فقط، سجل أبناء النيل 40 هدف واستقبلت شباكهم 13 آخرين.

حسام حسن يرافق ثنائي وطني في القيادة الفنية

وجاء إختيار حسام حسن من الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام، بعد تقديم السير الذاتية لـ 3 مدربين مصريين للقيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، وهم حسام حسن، وعلي ماهر، وأيمن الرمادي.

من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة المصري تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب الوطني المصري لمدة موسمين، بعد الاتفاق بين الطرفين، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق، بجانب الإعلان عن الجهاز الفني كامل ومهيب عبدالهادي متحدث إعلامي للمنتخب.