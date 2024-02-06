نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر في أيد أمينة.. نادي يبارك تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا واتحاد الكرة لم يعلن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بارك نادي سيراميكا كليوباترا للثنائي الكروي حسام وإبراهيم حسن على توليهم مهام تدريب منتخب مصر بدلا من روي فيتوريا، الذي رحل عقب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سيراميكا كليوباترا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بهم فيسبوك صورة تجمع الثنائي وكتبت: "منتخب مصر في أيد أمينة حسام وإبراهيم حسن.. نتمنى لكما التوفيق"

ورغم اعلان البعض برفقة المباركات لحسام وإبراهيم حسن على توليهم مهام تدريب منتخب مصر إلا أن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن خبر توليهم تدريب الفراعنة.

وغادر البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة بعدما شارك في توديع مصر لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.