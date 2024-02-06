آمال السيد وجيه تحصل على المركز الأول ببطولة كأس العالم للقوة البدنية

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أحمد جودة - القاهرة - أمال السيد وجيه لاعبه نادي 23 يوليو بمحافظة الغربية ولاعبة منتخب مصر للقوة البدنية تحصل على المركز الأول ببطولة كأس العالم للقوة البدنية المقامة بشرم الشيخ.



حصلت اللاعبه أمال السيد وجيه للعام التالي علي التوالي علي المركز الأول في بطوله كأس العالم للقوة البدنيه في الميزان المفتوح عن مرحله ١٦ عام واستطاعت اللاعبه آمال السيد تحقيق اوزان ٤٦٧.٥كجم ومن جانبه أفاد الكابتن علي العمدة.



مدرب البطلة آمال وجيه بأنها أول لاعبه قوة بدنية في العالم تقوم بتسجيل أول أرقام لهذه المرحلة العمرية وأشاد أيضا بـ ادائها المتميز خلال البطوله والمجهود الذي بذلته منذ حصولها علي بطوله العالم للعام المنقضي٢٠٢٣ بمجموع أوزان ٤١٧ كجم.



بالإضافة إلى تحطيم الأرقام العالمية بفارق١٠٧.٥وصولا لبطوله العالم لهذا العام٢٠٢٤ بمجموع اوزان ٤٦٧.٥ كجم

كما أفادت اسره البطله آمال وجيه بتفوقهاالدراسي بجانب تفوقها الرياضي حيث إنه ا طالبه بالصف الثاني الثانوي بمدرسة ام المؤمنين الثانوية بطنطاواشاروا إلى ما تقدمه أدارة المدرسة من رفع معنوي وثقافي للطالبة آمال السيد وجيه بطله العالم مما يساهم في تقدمها في جميع المجالات الثقافيه والرياضية.