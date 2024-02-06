نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يفوز علي المصري 4/1 ويتأهل للدور النهائي بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره المصري بأربعة أهداف مقابل هدف بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالدور النصف النهائي لبطولة كأس كأس الرابطة.

سجل الهدف الأول لطلائع الجيش جودوين شيكا في الدقيقة 15.

احرز المصري الهدف الأولعن طريق صلاح محسن في الدقيقة 73.



تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش



وجاء تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، عمرو موسى، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، التونسي معتز زدام ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، احمد عيد، حسين السيد، حسين فيصل، حسن علي، أمادرو با، صلاح محسن، غيلاس قناوي، ليستويل أمانكونا.

تشكيل طلائع الجيش ضد المصري

وضمت تشكيلة طلائع الجيش كل من: محمد شعبان لحراسة المرمى، أحمد زولا، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد متعب لخط الدفاع، فريد شوقي، عبد الرحمن شيكا، حميد ماو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يسري وحيد ، موسى دياوارا ، كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جودوين.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عماد سيد، محمد حمدي زكي، السيد أبو آمنة، عمر السعيد، محمد دياب، محمد هاني، عمر دقدوق، بول جوليوس.



نقلت مباراة المصري وطلائع الجيش عبر شبكات تايم سبورت الناقل الحصري والرسمي لبطولة كأس الرابطة.



ادار مباراة المصري وطلائع الجيش بالدور النصف النهائي لبطولة كأس الرابطة طاقم التحكيم المكون من عبد العزيز السيد حكمًا للساحة ومعه كل من هاني خيري وأحمد صلاح كمساعدين، بالإضافة إلى مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى الشهدي.