عاجل.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

إبراهيم حسن مديرا لمنتخب مصر

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ لمنتخب الفراعنة.

حسام حسن يغادر معسكر فيوتشر

وغادر حسام حسن معسكر فيوتشر بالإسكندرية ويعود إلى القاهرة ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وستجمعه جلسة برفقة مسئولي اتحاد الكرة للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد وتحديد أعضاء الجهاز المعاون له.

يتولى الثنائي الكروي حسام وإبراهيم حسن مهام تدريب منتخب مصر بدلا من روي فيتوريا، الذي رحل عقب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وغادر البرتغالي روي فيتوريا قيادة الفراعنة بعدما شارك في توديع مصر لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

