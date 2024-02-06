طلائع الجيش يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية على حساب المصري

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رياض - احمد صلاح - تأهل فريق طلائع الجيش إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

طلائع الجيش يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية

وانتهت مباراة طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي بفوز الفريق العسكري بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعدما انتهي الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل بهدف لكلا منهما، وقد سجل هدف الجيش اللاعب جودين شاكا في الدقيقة الـ14 وتعادل المصري عن طريق صلاح محسن في الدقيقة الـ73.

ويلتقي الفريق العسكري في نهائي كأس الرابطة المصرية مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا التي تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

تشكيل طلائع الجيش ضد المصري

محمد شعبان في حراسة المرمى، أحمد زولا، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد متعب في خط الدفاع، فريد شوقي، عبد الرحمن شيكا، حميد ماو خط الوسط الدفاعي، يسري وحيد، موسى دياوارا، خط الوسط الهجومي، رأس الحربة الوحيد جودوين.

بينما تواجد في مقاعد البدلاء كل من عماد سيد، محمد حمدي زكي، السيد أبو آمنة، عمر السعيد، محمد دياب، محمد هاني، عمر دقدوق، بول جوليوس.

تشكيل المصري ضد طلائع الجيش