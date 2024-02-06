نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن تقضي على آمال كوريا الجنوبية وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأردن الأول لكرة القدم، في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي؛ وذلك عقب الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول؛ بمحاولات من جانب لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، مع تحفظ دفاعي من المنتخب الأردني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية؛ بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني؛ نجح اللاعب يزن النعمات في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب الأردن، بعد تسديدة قوية تهادت في شباك حارس مرمى كوريا الجنوبية.

ثم أضاف موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، الهدف الثاني للنشابي، في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، وسط غفلة من دفاع منتخب كوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن المنتخب الأردني، ينتظر الفائز من مباراة قطر ضد إيران لخوض مباراة نهائي بطولة كأس آسيا.