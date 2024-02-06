نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى وسيراميكا فى لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى السابعة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الدور قبل النهائي لكأس الرابطة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالآتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانه، عمرو صالح.

خط الوسط: ناصر ناصر، خالد الغندور، رجب عمران، عبد الغنى محمد.

خط الهجوم: أحمد عيد.

وأعلن أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه أيضا وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هانى، محمد شكرى، رجب نبيل، محمد عادل.

خط الوسط: صديق اوجولا، أحمد قندوسى، محمد تونى، أحمد بيكهام.

خط الهجوم: فيلو اكيم، أحمد ياسر ريان.

