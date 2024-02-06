نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شاهد رد فعل لاعبي مودرن فيوتشر في وداع حسام حسن (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع لاعبو الفريق الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسام حسن عقب مغادرته الفريق وتوليه مهام مدير المنتخب المصري، ووجه أحمد عاطف، محمد محمود ومحمد ربيعه، رسائل تهنئة ووداع له وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وينتظر نادي فيوتشر ضم مدير فني جديد بدلا من حسام حسن ويقترب تامر مصطفى المدير الفني السابق لنادي إنبي، من توليه المهام خلال الفترة القادمة.



وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

إبراهيم حسن مديرا لمنتخب مصر

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ لمنتخب الفراعنة.