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أحمد جودة - القاهرة - تواجد النجم الانجليزي ديفيد بيكهام في مدرجات مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية، في نصف نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا على ملعب أحمد ابن علي.

ديفيد بيكهام حضر بالمدرجات في فوز الأردن على كوريا الجنوبية بكأس آسيا

وفاز منتخب الأردن على نظيره كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لاشيء، بأقدام اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة ال53.

كما نجح اللاعب موسى التعمري في إحراز الهدف الثاني في شباك كوريا الجنوبيه في الدقيقة ال66.

وانطلقت احداث مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وتذاع حاليا على قناة Alkass EXTRA One HD.

ونجح المنتخب الأردنى للصعود إلى الدور نصف النهائى من البطولة للمرة الأولى فى تاريخه، عقب فوزه على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، كما حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعد فى الدور نصف النهائي، عقب تخطيه منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

