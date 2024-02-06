منافس الأردن في نهائي كأس آسيا عقب الفوز على كوريا الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الأردن لكرة القدم بقيادة مدربه المميز حسين عموتة، إنجازا تاريخيا، بالتأهل إلى الدور النهائي من عمر بطولة كأس آسيا في الموسم الحالي، عقب الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنصف نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

ونجح المنتخب الأردني في تحقيق الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا.

من هو منافس الأردن في نهائي كأس آسيا؟

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأردن، مع الفائز من مباراة المنتخب القطري، مع نظيره منتخب إيران، في الدور النهائي من بطولة كأس آسيا هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة قطر ضد إيران، مساء غدا الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير الجاري؛ وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدا عبر قناة beIN ASIAN،، وقنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات الكأس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي.