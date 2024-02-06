نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناص يحسمها.. تعرف على أفضل لاعب في مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأردن الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد. في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا.

وشهدت مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية، تألق اللاعب موسى التعمري، نجم المنتخب الأردني، حيث سجل الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، وصنع الهدف الأول الذي سجله يزن النعمات.

موسى التعمري يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة

وحصل موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية بالدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس آسيا.

والجدير بالذكر أن منتخب الأردن، من المنتظر أن يواجه في نهائي بطولة كأس آسيا، الفائز من مباراة قطر ضد إيران، والتي ستقام مساء غدا في نصف نهائي كأس آسيا.