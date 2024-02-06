نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهل الأردن.. تاريخ المنتخبات العربية في نهائي كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس أمم آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تخطي عقبة منتخب كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في قطر.

وتغلب منتخب الأردن على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليحجز النشامي مقعده في المباراة النهائية منتظرًا الفائز من قطر وإيران في المباراة المقرر لها غدًا.

ويعد منتخب الأردن المنتخب العربي السادس الذي يتأهل لنهائي بطولة كأس أمم آسيا منذ انطلاق البطولة القارية، حيث سبقه 5 منتخبات هي (السعودية – الكويت – العراق – قطر – الإمارات)، ونجح العرب في حصد 6 ألقاب بالبطولة.

تاريخ العرب في نهائي كأس أمم آسيا

- السعودية

يعد أكثر المنتخبات العربية مشاركة في نهائي كأس أمم آسيا بـ6 مرات، حقق اللقب في 3 مناسبات أعوام 1984، 1988، 1996، وحصل على وصافة البطولة 3 مرات أعوام 1992، 2000، 2007.

- الكويت

منتخب الكويت تأهل لنهائي بطولة كأس أمم آسيا مرتين، توج باللقب عام 1980، فيما اكتفى بالمركز الثاني عام 1976.

- العراق

خاض منتخب العراق نهائي كأس أمم آسيا مرة وحيدة عام 2007 ونجح في التتويج باللقب.

- قطر

منتخب قطر توج بكأس أمم آسيا مرة وحيدة في نهائي عام 2019، ولديه فرصة للتأهل للمباراة النهائية في النسخة الحالية حال تجاوز عقبة إيران غدًا.

- الإمارات

منتخب الإمارات تأهل مرة وحيدة لنهائي بطولة كأس أمم آسيا عام 1996 وخسر اللقب أمام نظيره منتخب السعودية.