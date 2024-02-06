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أحمد جودة - القاهرة - "الحلم اتحقق وعقدة الخواجة اتحلت".. حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر رسميًا، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري الأول بشكل رسمي، خلف البرتغالي وري فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تصدر إسم حسام حسن محركات البحث جوجل، واشعل مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير بعد ارتباط إسمه بالقيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري الأول.

اتحاد الكرة يُعلن رسميًا تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأمور وكافة التفاصيل بشأن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

"الحلم اتحقق وعقدة الخواجة اتحلت".. حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر رسميًا

وقرر الاتحاد المصري تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لـ روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق، إضافة إلى تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب الوطني.

عقدة الخواجة اتحلت ومدرب وطني لمنتخب مصر

ولقى خبر تعيين حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، انتشار واسع وردود أفعال حماسية من الجمهور المصري، حيث اعتبرت الجماهير ذلك حل لـ "عقدة الخواجة" وتعيين مدرب مصري بعد فترة كبيرة من إخفاقات المدربين الأجانب مع الفراعنة آخرهم فيتوريا، وأبرزهم كارلوس كيروش وهيكتور كوبر.

"الحلم اتحقق وعقدة الخواجة اتحلت".. حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر رسميًا

تدريب منتخب مصر أصبح حقيقة لحلم حسام حسن

ويعد تولى حسام حسن منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول، حلم كان يمنى نفسه بتحقيقه منذ سنوات عديدة في عالم التدريب، بعد اعتزال عميد لاعبي العالم السابق لكرة القدم.

فقد كان تحدث حسام من قبل وقال: "أنا في خدمة بلدي وتدريبي للمنتخب حلم كبير، انتظره منذ سنوات ومعنديش شروط للتدريب".

يذكر أن كان تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورمسينيو المدير الفني السابق، منذ أيام قليلة، قبل أن يستعين اتحاد الكرة المصري بخدمات العميد.

اتحاد الكرة يُعلن إقالة فيتوريا

وكان أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة روي فيتوريا من القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا والخروج من دور الـ 16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، إضافة إلى المستوى المتذبذب الذي عاصره المنتخب في دور المجموعات حيث صعد بـ 3 تعادلات ولم حقق أي فوز.

وكان تولى فيتوريا المنتخب المصري في يوليو 2022، وقاد أبناء النيل في 18 مباراة، 8 ودية و10 رسمية، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مواجهات، وخسر لقاءين آخرين، سجل الفراعنة 40 هدف واستقبلت شباكهم 13 هدف.