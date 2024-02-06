موعد مباراة الأردن في نهائي كأس آسيا بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب الأردن الأول لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس آسيا بعد تحقيق فوزا هاما أمام نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، على أرضية ملعب أحمد بن علي، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل اللاعب يزن النعمات الهدف الأول لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز موسى التعمري هدف النشامي الثاني بالدقيقة 66.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه اليوم أمام كوريا الجنوبية، لينتظر الفائز من مباراة قطر أمام إيران المقرر انطلاقها غدا الأربعاء.

موعد مباراة الأردن في نهائي كأس آسيا 2023

يستعد منتخب الأردن لخوض مواجهة نارية أمام الفائز من لقاء قطر أمام إيران، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا.

وتقرر أن تقام أحداث المواجهة يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والأردن.

القنوات الناقلة لمواجهة نهائي كأس آسيا

تنقل أحداث مباراة نهائي كأس آسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات المسابقة القارية.