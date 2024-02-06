نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ لمنتخب الفراعنة.

وقد تم إقالة روي فيتوريا بقرار من اتحاد الكرة المصري يوم الأحد الموافق 4 فبراير، وذلك بسبب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

وجاءت اسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كالتالي:

طارق سليمان مدربا عاما للمنتخب وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر مدير إداري وإبراهيم حسن مدير جهاز المنتخب، واحمد الكأس مدرب عام بدلا من محمد يوسف.