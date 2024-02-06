نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الحسين عموتة بعد تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق المدرب الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم على تأهل النشامي إلى نهائي كأس آسيا، بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف النهائي المسابقة القارية.

وحقق لاعبو منتخب الأردن الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، أمام كوريا الجنوبية، ليتأهل رسميا لنهائي كأس آسيا، وينتظر النشامي الفائز من مباراة قطر ضد إيران المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وقال الحسين عموتة للصحفيين عقب انتهاء اللقاء:" أنا اسعد مدرب في العالم الآن".

وأكمل: "أخبرت اللاعبين قبل المباراة بعدم المبالغة في إحترام المنتخب الكوري والإيمان بحظوظنا في الفوز والتأهل إلى النهائي."

وواصل:" الخصم قوي وكبير، لكن كان يجب علينا أن لا نحترم الخصم بشكل زائد، ونلغي قوتنا والمواهب التي لدينا".



موعد مباراة الأردن في نهائي كأس آسيا 2023

ويستعد منتخب الأردن لخوض مواجهة نارية أمام الفائز من لقاء قطر أمام إيران، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا.

وتقرر أن تقام أحداث المواجهة يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والأردن.

القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا

تنقل أحداث مباراة نهائي كأس آسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات المسابقة القارية.