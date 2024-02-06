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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ لمنتخب الفراعنة.

تعرف على أول مواجهة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد

وقد تم إقالة روي فيتوريا بقرار من اتحاد الكرة المصري يوم الأحد الموافق 4 فبراير، وذلك بسبب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد والمدير الفني حسام حسن في مارس المقبل، مواجهة ودية تقام في الإمارات.

وستكون هذه مباراة افتتاحية لحسام حسن ضد منتخب كرواتيا أحد المنتخبات الأربعة بدورة الإمارات، وتقام يوم 22 مارس المقبل، وتستضيفها الإمارات العربية المتحدة المباراة ضمن الدورة الدولية.

كما تقام الدورة الدولية الودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة كلا من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.