نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 تعساء بعد تعيين حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر بشكل رسمي خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد إخفاق كأس أمم إفريقيا 2023.

وقرر اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر، فيما سيتولى إبراهيم حسن منصب مدير المنتخب على أن يتم الإعلان عن الجهاز بالكامل في الساعات المقبلة.

قرار تعيين حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر بقدر ما أسعد الجماهير والكثير من المهتمين بكرة القدم في مصر ولكنه جاء بمثابة صدمة للبعض في الوسط الكروي المصري أبرزهم:

- محمد يوسف

أعلن اتحاد الكرة قبل أيام عن تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لـ منتخب مصر على أن يتواجد ضمن الجهاز الجديد بعد التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفراعنة، ولكن تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب الوطني دفع "يوسف" للاعتذار عن الاستمرار في منصبه.

- فيوتشر

إدارة نادي فيوتشر بالتأكيد من التعساء بتعيين حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر حيث تم التعاقد معه قبل أيام قليلة لقيادة الفريق خلفًا للمدرب البرتغالي السابق وكانت الإدارة تمني النفس أن يقود الفريق نحو تحقيق البطولات ولكنها لم تمانع رحيل المدرب وذلك من منطلق الواجب الوطني لدعم ومساندة منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.

- عمر كمال عبدالواحد

بالتأكيد سيكون لـ حسام حسن خيارات مختلفة في اللاعبين الذين سوف يستعين بهم في منتخب مصر ومن اللاعبين المهددين بالابتعاد عن الفراعنة في الفترة المقبلة عمر كمال عبد الواحد نجم النادي الأهلي حيث سبق واتهمه الأخير بالتعنت ضده واستبعاده بشكل متعمد من المباريات خلال قيادة المصري البورسعيدي.

كما سبق وصرح حسام حسن بأن النادي الأهلي لا يحتاج لجهود عمر كمال عبد الواحد وأن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر أفضل منه وذلك قد يتسبب في ابتعاد اللاعب عن منتخب مصر في الفترة المقبلة.

- علي ماهر

تم ترشيح علي ماهر لقيادة منتخب مصر عقب رحيل روي فيتوريا وكان يمني النفس بقيادة منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة بعد النجاحات التي حققها على مستوى الأندية، قبل اختيار اتحاد الكرة حسام حسن لتولي المهمة وبالتأكيد جاء هذا الاختيار صادمًا بعدما ضاعت عليه فرصة ثمينة لقيادة المنتخب الوطني.

- محمود حمادة

انضم محمود حمادة لصفوف منتخب مصر في عهد روي فيتوريا رغم الانتقادات التي وجهها البعض للمدرب البرتغالي لاختيار لاعب المصري وأن هناك عناصر أفضل منه في الدوري المصري، وقد لا يكون لـ "حمادة" مكانًا في تشكيلة الفراعنة بعد تولي حسام حسن المهمة في الفترة المقبلة.