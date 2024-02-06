نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى التعمري: مباراة كوريا الجنوبية كانت حياة أو موت.. وهذه رسالتي إلى الجماهير الأردنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف موسى التعمري نجم منتخب الأردن لكرة القدم؛ عن سعادته الكبيرة، عقب تأهل المنتخب الأردني إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا هذا الموسم، عقب الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في نصف نهائي البطولة.

وحقق منتخب الأردن الفوز على نظيره كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد؛ خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس آسيا.

وسجل موسى التعمري الهدف الثاني لمنتخب الأردن؛ في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني.

موسى التعمري يعلق على مباراة كوريا الجنوبية

وأكد موسى التعمري في تصريحات له عقب المباراة: "لا داعي لأي أسئلة..نحن منتخب قول وفعل ونحن الأن فى النهائي."

ثم اكمل لاعب الأردن: “أدينا مباراة مميزة أمام منتخب كوريا الجنوبية في دور المجموعات، إلا أن هذه المباراة بالنسبة لنا مباراة حياة أو موت، وقد فعلناها، وأشكر الإدارة الفنية لمنتخب الأردن ”.

ووجه التعمري رسالة للجماهير الأردنية قائلا: “أشكر الجماهير الأردنية التي دعمتنا اليوم، أمام منتخب كوريا الجنوبية، سواء الجماهير الأردنية والعربية، وأنتظرونا في مبارة النهائي باستاد لوسيل”.

والجدير بالذكر أن منتخب الأردن، من المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة قطر ضد إيران، في إطار منافسات نهائي كأس آسيا.