نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك يفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 في الدور الثاني للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 0/3 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/17

25/21

25/15



شهدت المباراة مشاركة كل من، الصربي ميلان كاتيتش والليبي محمد أبولبابة الثنائي المحترف بصفوف الفريق لأول مرة .



ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، والطيران، والداخلية، وإيسترن كومباني.



ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل على صالة نادي الزمالك، في الجولة السادسة للدور الثاني لبطولة الدوري.



ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبد الرازق إدارياً، وأحمد سالم مخططاً للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً، وعبد الرحمن خالد أخصائي العلاج الطبيعى.