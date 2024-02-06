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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق طلائع الجيش للوصول إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدما فاز على نظيره المصري في نصف النهائي عقب التوجه لركلات الترجيح.

إعادة المواجهة بسبب اللائحة؟ مفاجأة مدوية في مباراة المصري وطلائع الجيش

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين طلائع الجيش ضد نظيره المصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما التي استضفها ملعب برج العرب في الإسكندرية.

واتجهت عقب ذلك إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح طلائع الجيش بنتيجة ثلاثية مقابل هدف، بالرغم من إن تنص لائحة كأس الرابطة المصرية على اللجوء إلى لعب وقت إضافي في حالة التعادل خلال الوقت الأصلي بداية من دور نصف النهائي، لكن تم لعب ركلات الترجيح مباشرة عقب إنتهاء مباراة المصري وطلائع الجيش.

وينتظر فريق طلائع الجيش في النهائي الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.