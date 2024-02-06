نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلاش باك.. 5 آراء نارية للتوأم حسن قبل قيادة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولى حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب المصري، وذلك بعد رحيل البرتغالي روري فيتوريا عن قيادة الفراعنة، عقب الإخفاق في البطولة الأفريقية الأخيرة.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب فيوتشر مؤخرا، ليقع عليه الاختيار اليوم لتولي مسئولية المنتخب الوطني.



وللمدرب الجديد اراء مثيرة ونارية، أبرزها الهجوم على اتحاد الكرة، والمطالبة بعودة رمضان صبحي للأهلي.



الحلم بات حقيقة فهل تتغير القناعات

حلم حسام لتدريب المنتخب بات حقيقة، لكن ما قبل التدريب كانت قناعات حسام حسن كالاتي قبل التدريب:



القناعة الأولى كانت باختيار محمد هاني افضل مدافع ايمن، بينما لم يفضل وجود عمر كمال عبد الواحد في صفوف المنتخب.



أما أبرز الاراء فكانت حول رمضان صبحي كان يستحق الإنضمام للمنتخب والعودة لصفوف الأهلي.



ومؤخرا هاجموا اتحاد الكرة وحازم إمام، حول سفر محمد صلاح للعلاج بتصريح سابق جاء "أنا لو مدير فني منتخب مصر، ومحمد صلاح، طلب السفر إلى ليفربول للعلاج كنت سأقول اكمل علاجك هناك ولا تعود".