نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحظات الأخيرة بين حسام حسن ولاعبي فيوتشر قبل تولي تدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص ل" دوت الخليج الرياضي"، عن التفاصيل الأخيرة التي جمعت بين حسام حسن ولاعبي فيوتشر وذلك قبل مغادرته النادي والتوجه لتوليه مهام المدير الفني لمنتخب مصر عقب رحيل روي فيتوريا.

تعرف على التفاصيل الأخيرة بين حسام حسن ولاعبي فيوتشر

وصرح المصدر بإنه تم إلغاء مران لاعبي مودرن فيوتشر اليوم، والمعسكر الذي كان يقام في برج العرب، وقدم لهم الدعم الكامل قبل أن يتوجه إلى القاهرة لتولي مهام المدير الفني لمنتخب مصر.

وكشف المصدر أن سيكون هناك مدرب محلي بديل لهم، خلال ٤٨ ساعة.



وغادر حسام حسن معسكر فيوتشر بالإسكندرية ويعود إلى القاهرة ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وستجمعه جلسة برفقة مسئولي اتحاد الكرة للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد وتحديد أعضاء الجهاز المعاون له.

يتولى الثنائي الكروي حسام وإبراهيم حسن مهام تدريب منتخب مصر بدلا من روي فيتوريا، الذي رحل عقب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس أمم إفريقيا.



وغادر البرتغالي روي فيتوريا قيادة الفراعنة بعدما شارك في توديع مصر لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.