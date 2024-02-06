نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقك مسدود يا ولدي.. هل يفعلها حسام حسن في محمد صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ لمنتخب الفراعنة.

وقد تم إقالة روي فيتوريا بقرار من اتحاد الكرة المصري يوم الأحد الموافق 4 فبراير، وذلك بسبب الخسائر والنتائج السلبية التي كانت تواجه الفراعنة وخروجهم أيضا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

وقد ذكر حسام حسن في تصريح سابق له أنه ضد فكرة مغادرة محمد صلاح مصر والتوجه إلى ليفربول لتلقي العلاج مصرحًا: "أنا لو مدير فني منتخب مصر ومحمد صلاح طلب السفر إلى ليفربول للعلاج ' كنت هقوله خليك هناك ومترجعش"، فهل سيفعلها حسام حسن ويقرر عدم عودة صلاح للفراعنة؟



وجاءت اسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كالتالي:

طارق سليمان مدربا عاما للمنتخب وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر مدير إداري وإبراهيم حسن مدير جهاز المنتخب، واحمد الكأس مدرب عام بدلا من محمد يوسف.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد والمدير الفني حسام حسن في مارس المقبل، مواجهة ودية تقام في الإمارات.

وستكون هذه مباراة افتتاحية لحسام حسن ضد منتخب كرواتيا أحد المنتخبات الأربعة بدورة الإمارات، وتقام يوم 22 مارس المقبل، وتستضيفها الإمارات العربية المتحدة المباراة ضمن الدورة الدولية.

كما تقام الدورة الدولية الودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة كلا من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.