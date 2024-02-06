نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنت الأجدر".. العوضي يُعلق على تولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد العوضي، على تولي حسام وإبراهيم حسن، تدريب منتخب مصر، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بعد مغادرة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

"أنت الأجدر".. العوضي يُعلق على تولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني

وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" انت الأجدر بتدريب المنتخب.. حسام وإبراهيم قادرين يعيدوا إنجازات 2006 و2008 و2010".

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري لكرة القدم وذلك خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر مسؤولوا الاتحاد تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أبلغ البرتغالي روي فيتوريا بإقالته بعد توديع منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي من الكونغو الديمقراطية، علاوة على ذلك النتائج السيئة التي قدمها مع المنتخب خلال البطولة.