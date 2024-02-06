نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطات تدريبية في مسيرة حسام حسن.. الزمالك والمصري الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولى حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب المصري، وذلك بعد رحيل البرتغالي روري فيتوريا عن قيادة الفراعنة، عقب الإخفاق في البطولة الأفريقية الأخيرة.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب فيوتشر مؤخرا، ليقع عليه الاختيار اليوم لتولي مسئولية المنتخب الوطني.



ويمتلك نجم الأهلي والزمالك السابق مسيرة تدريبية كبيرة كان فيها الزمالك وبيراميدز.



ومع تولي العميد تدريب الفراعنة نستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مسيرته التدريبية.

الزمالك

العميد مع الزمالك خاض 61 مباراة، استطاع الفوز برصيد 32 مباراة، وتعادل في 18 لقاء، وتعرض للهزيمة 11 مباراة.

المصري

مع نسور بورسعيد كان صاحب المباريات الأكبر حيث خاض معهم 205 مباراة، حقق الفوز في 91 مباراة، وتعادل في 69 لقاء، و45 هزيمة.



الاتحاد السكندري



سيد البلد كان أحد محطات حسام حسن، حيث خاض معهم 87 مباراة، حقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في 30 لقاء، وأخيرا الهزيمة في 28 لقاء.

بيراميدز

وتولى العميد مسؤلية تدريب بيراميدز في 11مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلقى الهزيمة.



سموحة

حسام حسن درب سموحة 25 مباراة تفوق في 9منها، وهزم مثلهم وتعادل في 7 لقاءات.



مصر المقاصة



ودرب العميد أبناء مدينة الفيوم في 10 مباريات فاز مرة وحيدة، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خمس هزائم.

الإسماعيلي

لم يقود العميد دارويش الكرة المصرية الا مباراتين تفوق في واحدة وهزم في الأخرى.

المصرية للاتصالات

هي التجربة الوحيدة في الدرجة الثانية نجح خلال 9 مباريات في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل وهزم مثلهم.

وأخيرا مودرن فيوتشر الذي لم يخوض أي مباراة معه بعد تولي التدريب خلال التوقف الدولي الجاري.

ولم يكن لديه إلا تجربة وحيدة مع منتخب الاردن والذي دربهم 11 مباراة نجح في الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 5 لقاءات، وهزم مرتين.