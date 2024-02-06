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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، وذلك في اطار استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يقرر خوض مباراة ودية يوم السبت قبل مواجهة شباب بلوزداد

ويسعى الجهاز الإداري للأهلي تحت قيادة خالد بيبو، لخوض ودية السبت، وسيعلن عن المنافس خلال الساعات المقبلة، وتشهد هذه المواجهة مشاركة العناصر الأساسية، عقب عودتهم من الراحة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة القادمة الموافق 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري الأبطال.

ويدخل النادي الأهلي المواجهة وهو متصدر المركز الأول بترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، وجمعهم من خوض ثلاث مباريات، كما يحتل شباب بلوزداذ المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وخاض لاعبي النادي الاهلي مرانهم الجماعي اليوم وقبل انطلاقه عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون، وادى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران ضمن البرنامج البدني المحدد لهم.