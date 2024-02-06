المقاولون العرب يواجه زد اف سي وديًا استعدادًا لعودة مباريات الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي المقاولون العرب مباراة ودية مساء الغد أمام زد أف سي على ستاد المقاولون العرب استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

يسعى محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب تجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

واختتم نادي المقاولون العرب تدريباته مساء اليوم في معسكر الإسماعيلية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

وخاض نادي المقاولون العرب مباريات ودية في معسكر الإسماعيلية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

موعد مباراة المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.