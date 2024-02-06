نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفوز على الاتحاد السكندرى ويواجه الطلائع فى نهائى كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الدور قبل النهائي فى كأس الرابطة.

سجل أحمد قندوسى هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 27.

وبذلك يصعد سيراميكا كليوباترا للدور النهائي للعام التانى على التوالي ويواجه طلائع الجيش.

جاءت المباراة حماسية سريعه وشهد الشوط الأول إلغاء هدفين أحدهما لسيراميكا كليوباترا عن طريق رجب نبيل للتسلل فى الدقيقة الثانية والآخر للاتحاد السكندرى عن طريق تسديدة لهشام صلاح إلا أنها ارتطمت بيد أحد لاعبى الاتحاد السكندرى وهى فى طريقها للمرمى.

ولعب سيراميكا بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد هانى لاعب سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة 33 لعرقلته أحد لاعبى الاتحاد السكندرى وهو فى طريقه للمرمى.

وفى الشوط الثاني حاول الاتحاد السكندرى التعويض وكثف من هجماته خاصه فى الدقائق الأخيرة إلا أن لاعبو سيراميكا كانوا أكثر هدوءا ونجحوا فى التحكم فى سير المباراة.

ونجح محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا وخط دفاعه فى إفساد هجمات الاتحاد السكندرى الذى تاثر بشدة بغياب المهاجم الأنجولى كريستوفر مابولولو لتنتهى المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.