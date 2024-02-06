يزن النعمات: فوزنا على كوريا الجنوبية بجدارة.. وسنتوج بكأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق النجم الدولي يزن النعمات لاعب منتخب الأردن الأول لكرة القدم ونجم فريق الأهلي القطري، على تأهل النشامي إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا هذا الموسم، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية في نصف النهائي.

نتيجة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

وتمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الكوري الجنوبي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في نصف نهائي كأس آسيا، وسجل الهدف الأول للنشامي اللاعب يزن النعمات.

يزن النعمات يتحدث عن تأهل الأردن إلى نهائي كأس آسيا

وأكد يزن النعيمات في تصريحات له عقب المباراة: "تمكنا من تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، في ملعب مميز ومشجعين جيدين، أشعر انني من الصعب أن اعبر عما بداخلي ".

وعند سؤاله عن تسجيله الهدف الأول بطريقة مميزة في شباك كوريا الجنوبية: "لدي إعجاب شديد بتسجيل الأهداف الصعبة، لا أعلم كيف أسجل هدف بسهولة".

ثم أوضح النعمات: " كنا نخوض كل مباراة كأنها النهائي، أما في الوقت الحالي، فإننا قريبين للغاية من التتويج بكأس آسيا بعد أيام قليلة"

واختتم: " أتمنى كل التوفيق لمنتخب قطر، من أجل التأهل إلى نهائي كأس آسيا، لتكون المباراة النهائية؛ نهائي عربي خالص".

موعد مباراة نهائي كأس آسيا بمشاركة الأردن

والجدير بالذكر أن منتخب الأردن، سيلتقي مع الفائز من مباراة قطر ضد إيران، في الدور النهائي من عمر بطولة كأس آسيا، يوم 10 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.