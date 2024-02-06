5 تحديات تنتظر حسام حسن مع منتخب مصر.. العودة لـ كأس العالم وإنهاء العقدة الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، تعيين حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة عقب إخفاقه في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتوصل اتحاد الكرة إلى اتفاق نهائي مع حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر على أن يحصل على راتب مليون جنيه شهريًا، فيما سيحصل جهازه المعاون على 800 ألف جنيه.

وينتظر حسام حسن عدة تحديات يسعى لتحقيقها خلال قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، خاصة بعد الإخفاق الذي حققه البرتغالي روي فيتوريا مع الفراعنة ووداع منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

1- عودة أمجاد المدرب الوطني

أبرز التحديات التي تنتظر حسام حسن في الفترة المقبلة عودة أمجاد المدرب الوطني مع منتخب مصر خاصة وأن الفترة الماضية وتحديدًا منذ حقبة حسن شحاتة شهدت سلسلة إخفاقات لعدد من المدربين المحليين أبرزهم، شوقي غريب وحسام البدري وإيهاب جلال، حيث سيحاول النجاح مع منتخب الفراعنة لإعادة هيبة المدرب المحلي.

2- التأهل إلى كأس العالم 2026

ثاني التحديات التي تنتظر حسام حسن في مهمته الجديدة مع منتخب مصر، التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 والذي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتصدر منتخبنا ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط بعد جولتين، يليه منتخب بوركينا فاسو وله 4 نقاط، ثم غينيا بيساو4 نقاط، وسيراليون وإثيوبيا لكل منهما نقطة، وجيبوتي دون نقاط.

3- إعادة بريق محمد صلاح

سيلعب حسام حسن دورًا كبيرًا في إعادة بريق وتألق محمد صلاح مع منتخب مصر مجددًا وخاصة بعد الهجوم الذي تعرض له واتهامه بالتخاذل في الفترة الماضية بعد إصابته ومغادرته معسكر الفراعنة والعودة إلى انجلترا، كما سيعمل على بث الحماس والروح في صلاح ولاعبي الفراعنة بشكل عام من جديد، بعدما افتقدها المنتخب في السنوات الماضية وكانت سببًا رئيسيًا في الإخفاقات المتكررة.

4- إنهاء عقدة كأس أمم إفريقيا

سيكون حسام حسن مطالب بشكل كبير بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتتويج باللقب القاري الغائب عن خزينة بطولات منتخبنا الوطني منذ 15 عامًا وتحديدًا منذ آخر لقب للفراعنة عام 2010 والذي حققه بقيادة حسن شحاتة.

5- إعادة الثقة في المدرب المحلي

من التحديات التي تواجه حسام حسن محاولة اعادة ثقة الجماهير في المدرب المصري من جديد وأن يثبت للجميع أن المدرب الوطني قادر على قيادة المنتخب نحو تحقيق الانجازات، وذلك بعدما فقد الجمهور جزء كبير من هذه الثقة في الفترةالماضية بسبب التجارب الفاشلة للمدربين الوطنيين في الفترة الماضية.