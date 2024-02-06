عبدالله أبو زمع: خطوة واحدة لمنتخب الأردن على التتويج بلقب كأس آسيا " خاص"

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، عبدالله أبو زمع سعادته بتأهل الأردني لنهائي كأس آسيا، وصرح عن ذلك خلال تصريحات خاصة له لموقع " دوت الخليج الرياضي".

وفاز منتخب الأردن على كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ستاد أحمد بن علي ليتأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك للمرة الاولى في تاريخه.

تصريحات عبدالله أبو زمع

وصرح عبد الله ابو زمع لـ "دوت الخليج الرياضي" خلال تصريحات خاصة قائلا: "والله إحنا حكينا، من بعد مباراة العراق أن إحنا رفعنا السقف، مع جمهورنا الآن باقي خطوة واحدة إن شاء الله، ونحقق الحلم، إحنا حققنا ما تحقق من قبل، وإنجاز وإعجاب، ولكن إن شاء الله بنرجع بالكأس لعمان بإذن الله".

وعن سؤاله عن بين لاعب ومدرب، ما المخلوقات بين الجيلين؟ جاء قائلا: "نحن حكينا كل الأجيال بتخدم الكرة الأردنية، ولكن هذا الجيل، من أفضل الأجيال اللي جاءت مع إحترامي وتقديري لجيلنا، أنا شخصيا والأجيال الماضية قدمت، ولكن هذا جيل، جيل من ذهب ".

واختتم قائلا:" ومن اليوم الابواب سوف تفتتح في وجه اللاعبين بإذن الله".

ونجح اللاعب يزن النعيمات في تسجيل الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة ال53، كما سجل ايضاموسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة ال 66.

وقد التحاق أبو زمع بمنتخب النشامى بناء على رؤية الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني، وذلك لكونه المشرف على منتخب تحت 23 عاما، لتعزيز الخبرات الفنية الوطنية والاستفادة منها في ظل تواجد العديد من لاعبي منتخب تحت 23 عاما، ضمن القائمة في كأس آسيا.



وبهذه النتيجة يواجه منتخب الاردن في المباراة النهائية المقررة اقامتها السبت القادم على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة اقامتها الاربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وايران على استاد الثمامة.