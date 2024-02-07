ليفركوزن يبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا

ليفركوزن يبلغ نصف نهائي كأس ألمانياحجز باير ليفركوزن مقعده في نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على ضيفه شوتغارت 3-2، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

أنهى شتوتغارت شوط المباراة الأول متقدماً على باير ليفركوزن بهدف سجله اللاعب والديمار أنتون في الدقيقة الـ11.

وفي الشوط الثاني، أدرك روبرت أندريش التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة الـ50، وأحرز كريس فيهريش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ58.

وأدرك أمين عدلي التعادل لليفركوزن مجدداً في الدقيقة الـ67، وسجل جوناثان تاه هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ90.