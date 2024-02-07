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أحمد جودة - القاهرة - "بعد تحقيق حلمه".. هل يفعلها حسام حسن ويحقق المعادل الصعبة مع المنتخب كـ (لاعب ومدرب)

"بعد تحقيق حلمه".. هل يفعلها حسام حسن ويحقق المعادلة الصعبة مع المنتخب كـ (لاعب ومدرب)، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، ولمدة موسمين ونصف.

لقى خبر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، انتشار واسع وكبير من الجماهير المصرية، وشهد ضجة عالية نسبة إلى تولى مدرب وطني القيادة الفنية للفراعنة بدلًا من مدرب أجنبي وفك عقد الخواجة.

حسام حسن مع منتخب مصر

تألق حسام حسن مع منتخب مصر طوال فترة تواجده كلاعب كرة قدم، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب، وشهدت مسيرة حسام حسن مع الفراعنة انجازات كبيرة، لقب خلالها بهداف منتخب مصر، وتُوج بثلاث بطولات كأس أمم إفريقيا.

خاض مع المنتخب الوطني المصري خلال مسيرته 170 مباراة، في جميع المناسبات سواء ودية أو رسمية، شهدت تألقه بشكل كبير وكتب إسمه بحروف من ذهب مع منتخب مصر الأول.

ظهور حسام حسن مع منتخب مصر

بدأ ظهور حسام حسن منتخب مصر يوم 10 سبتمبر 1985م، تحت قيادة المدرب الإنجليزي مايك سميث، لقب خلال تاريخه مع الفراعنة بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الوطني المصري برصيد 83 هدفًا خلال 170 مباراة.

استطاع حسام حسن تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية كلاعب في 3 منافسات، أولهما عام 1986 أثناء إقامتها في مصر، وعام 1998 في دولة بوركينا فاسو، وحصد لقب هداف المسابقة برصيد 7 أهداف، والأخيرة في عام 2006 بمصر.

"بعد تحقيق حلمه".. هل يفعلها حسام حسن ويحقق المعادلة الصعبة مع المنتخب كـ (لاعب ومدرب)

كما حقق مع منتخب مصر كأس العرب عام 1992م، وحقق رفقة الفراعنة لقب دورة الألعاب الأفريقية 1991، خلال مسيرته مع المنتخب الوطني المصري.

هل يحقق حسام حسن المعادلة الصعبة مع منتخب مصر؟

ويأمل الجمهور المصري في حسام حسن وتحقيق نتائج إيجابية، بعد تعيينه بشكل رسمي لقيادة المنتخب الوطني المصري، حيث يرغب العديد في تحقيق التحديات التي يواجها الأسطورة المصرية، ليبصح واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية وهو الهداف التاريخي للفراعنة.

عاد حسام حسن للظهور مرة أخرى مع منتخب مصر اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، ليتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، ويأتي في مقدمة تحدياته مع الفراعنة من خلال كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وهي البطولة الذي سقط منتخب مصر في فخ الضياع بها منذ آخر تتويج في عام 2010.

فيما جاء التحدي الآخر الذي يضرب رأس العميد، الصعود إلى كأس العالم 2026 رفقه منتخب مصر، وسط وجود 48 منتخب، والوصول إلى أبعد مدى مع المنتخب الوطني المصري في مونديال العالم للمنتخبات.

10 محطات تدريبية في مسيرة حسام حسن

بدأ حسام حسن رحلته في عالم التدريب بعد اعتزاله كرة القدم في عام 2008، حيث قاد منتخب وحيد و9 أندية، وتأتي مهمة تدريبه لمنتخب مصر هي الحادية عشر في تاريخه، حيث قاد كلا من: "المصري البورسعيدي، مصر المقاصة، الإسماعيلي، الإتحاد السكندري، بيراميدز، الزمالك، سموحة المصرية للاتصالات، مودرن فيوتشر"، والمنتخب الوطني الوحيد هواه منتخب الأردن.

خلال مسيرته التدريبية قاد 421 مباراة، حقق الفوز في 176 لقاء، وتعادل في 141 لقاء آخرين، وتلقى الهزيمة في 104 مواجهة من قبل، لم يحالفة الحظ تقديم جيد مع مودرن فيوتشر حيث تولى الفريق خلال فترة التوقف الدولي لكأس أمم إفريقيا.