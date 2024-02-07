مدافع الأردن: اقسم بالله شعوري ما يوصف حاسس إني في حلم وهصحى على النهائي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - وصف عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن ولاعب الاتحاد السكندري سابقا شعوره، عقب تأهل الأردني لنهائي كأس آسيا، وصرح عن ذلك خلال تصريحات خاصة له لموقع " دوت الخليج الرياضي".

مدافع الأردن: اقسم بالله شعوري ما يوصف حاسس إني في حلم وهصحى على النهائي

وفاز منتخب الاردن على كوريا الجنوبية بنتيجة ثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ستاد أحمد بن علي ليتأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك للمرة الاولى في تاريخه.

وصرح عبد الله نصيب عن شعوره عقب التأهل ل "دوت الخليج الرياضي" خلال تصريحات خاصة قائلا: " أقسم بالله العظيم شعور ما يوصف أنا لسه حاسس حالي إنه أنا ما صحيت من الحلم بس بإذن الله راح أصحى في المباراة النهائية".

واختتم حديثه عن سؤاله توقعتوا تلعبوا مباراة قوية مثل مواجهة الليلة، صرح قائلا: " طبعا.. طبعا وليه لأ وأن شاء الله بنكمل".

ونجح اللاعب يزن النعيمات في تسجيل الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة ال53، كما سجل ايضا موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة ال 66.



وبهذه النتيجة يواجه منتخب الاردن في المباراة النهائية المقررة اقامتها السبت القادم على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة اقامتها الاربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وايران على استاد الثمامة.