نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأردن تتأهل لنهائي كأس آسيا وموقف رونالدو من المشاركة ضد الهلال وغيابات الأهلي أمام بلوزداد بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في السطور التالية:

الأردن تقضي على آمال كوريا الجنوبية وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا

نجح منتخب الأردن الأول لكرة القدم، في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي؛ وذلك عقب الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد.

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول؛ بمحاولات من جانب لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، مع تحفظ دفاعي من المنتخب الأردني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية؛ بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني؛ نجح اللاعب يزن النعمات في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب الأردن، بعد تسديدة قوية تهادت في شباك حارس مرمى كوريا الجنوبية.

ثم أضاف موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، الهدف الثاني للنشابي، في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، وسط غفلة من دفاع منتخب كوريا الجنوبية.



والجدير بالذكر أن المنتخب الأردني، ينتظر الفائز من مباراة قطر ضد إيران لخوض مباراة نهائي بطولة كأس آسيا.

موقف رونالدو من المشاركة أمام الهلال

كشفت مصادر صحفية عن موقف البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر من المشاركة أمام الهلال يوم الخميس القادم في البطولة الودية لكأس موسم الرياض.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن كريستيانو رونالدو يتعافى بشكل تدريجي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وذكرت أنه متوقع أن يشارك رونالدو بضعة دقائق فقط في الديربي القادم أمام فريق الهلال في كأس موسم الرياض يوم الخميس القادم.

كريستيانو رونالدو

وتبدأ أحداث مباراة النصر أمام الهلال مساء يوم الخميس المقبل عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

غيابات بالجملة في الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال افريقيا

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عدد كبير من اللاعبين في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي بقيادة كولر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة.

وتأكد غياب كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ووسام أبو علي وأحمد عبدالقادر ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابات المختلفة وعدم قدرتهم على اللحاق بالمباراة.

كما يغيب عن صفوف الفريق عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الجديد المنضم من صفوف مودرن فيوتشر ومحمود الزنفلي حارس مرمى الفريق المنضم من صفوف الداخلية، بسبب عدم قيدهما بالقائمة الإفريقية.

الأهلي

ويعاني وسام أبو علي، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، واشتكى أحمد عبدالقادر من الإصابة في العضلة الخلفية ومحمود متولي للإصابة في العضلة الأمامية، وأخيرًا يغيب أيضًا أحمد نبيل كوكا للإصابة في الكاحل، ومحمد الشناوي لخضوعه لجراحة في الكتف، وغيابه لما يقرب من 4 أشهر.