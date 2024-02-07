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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى كلمه لجماهير ناديه.

مصيلحي يشكر جماهير الاتحاد السكندري

وقال مصيلحى أن جماهير الاتحاد السكندرى ستظل دائما وأبدا جوهرة التاج.

وأضاف مصيلحى كل الشكر من القلب لأعظم واوفى جمهور

واختتم مصيلحى كلمته قائلًا إن الجماهير السكندريه هى القلب النابض.

وجاء ذلك بعد مساندة الجماهير السكندرية لفريق الاتحاد السكندرى خلال الفترة الأخيرة.

وودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس الرابطة بعد خسارته مساء اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الدور قبل النهائي.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور قبل النهائي بعد فوزه على كلا من بلديه المحله بهدف وعلى فيوتشر بنفس النتيجة ثم الخسارة أمام سموحه بهدفين دون رد ليصعد إلى دور الثمانية.

وفى دور الثمانية فاز على انبى بهدفين مقابل لا شيء ليصعد للدور النصف النهائي.