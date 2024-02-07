نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر حمد لـ "دوت الخليج الرياضي": حزين لإصابة الونش وهذه طموحاتي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشكل رسمي المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد لاعبًا جديدًا بصفوف الفريق الأبيض، بعد إتمام التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

تصريحات ياسر حمد

وقال ياسر حمد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "المفاوضات مع الزمالك بدأت منذ أسبوع، وكيلي أخبرني برغبة النادي في ضمي. الأمور كانت سهلة في التفاوض؛ لأن رغبتي الأولى كانت التواجد في الزمالك".

وتابع المدافع الفلسطيني: "سعيد للغاية بتواجدي في الزمالك، أشكر مجلس الإدارة والجماهير على تشجيهم لي ولفلسطين".

شعبية الزمالك في فلسطين

وعن شعبية الزمالك في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص علق ياسر حمد: "أعرف أن هناك الكثيرون من المواطنين الفلسطينيين أغلبهم مشجعين لنادي الزمالك وخصوصا في غزة. أود أن أقول أن الوضع هناك صعب للغاية، أتمنى أن تنتهي الأمور قريبًا".

واستطرد حمد: "أود أن أقول لجميع الأشخاص في العالم أن المصريين يواصلوا الحديث عن قضية فلسطين؛ لأنهم يستحقون الأفضل، علينا مساعدة المواطنين في غزة".

وأكمل مدافع الزمالك الجديد: "أُشيد بما حدث في مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة لاسيّما ما تم عرضه بشأن القضية في فلسطين وأشجع العالم بأن يتحدث دائما عن قضية فلسطين لأنها قضية كبرى ومهمة بالنسبة للشعب المصري وكافة الشعوب العربية، يجب أن نتحدث باستمرار بلا كلل".

ترحاب حار

وعن استقباله بفريق الزمالك علق ياسر حمد: "لقيت ترحابًا حارًا منذ قدومي إلى نادي الزمالك، الجميع رحب بي داخل النادي. أود أن أقدم الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني. سعيد لتواجدي هنا منذ ثلاثة أيام".

وأكمل: "نعمل بشكل جاد لجعل الزمالك في المستوى الذي يليق به؛ لأن هذا النادي نادي مميز ويستحق التواجد في مكانة كبرى. الزمالك تاريخ كبير وأعد الجمهور بأن نتواجد في مكانة كبرى".

إصابة الونش

وعن إصابة محمود حمدي الونش علق ياسر حمد: "حزين للغاية لإصابة الونش نحن فريق واحد، الجميع بالفريق يعمل بشكل متكافئ وفي بيئة واحدة. محمود الونش لاعب أساسي ومهم جدا بالفريق. حزين للغاية لإصابته وأتمنى أن يتعافى بشكل سريع".

واختتم المدافع الفلسطيني تصريحاته بالقول: "نحتاج حاليًا إلى التركيز والإعداد لقادم مباريات الزمالك في الدوري لتحقيق بداية جيدة في البطولة".