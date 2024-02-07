نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عدم حصول حسم حسن على رخصة التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على رخصة التدريب a من الاتحاد الافريقي لكرة القدم عام 2014.

ويحق لحسام حسن التواجد على دكة البدلاء بسبب رخصة التدريب a من الاتحاد الافريقي لكرة القدم من قبل.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا الذي تم إقالته موخرا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.